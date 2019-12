Giorgetti: "Firenze vuole la tramvia"

"Le tramvie sono un successo: hanno ridotto il traffico e messo a disposizione dei cittadini un mezzo di trasporto efficiente, efficace ed ecologico. Piacciono ai fiorentini che utilizzano le linee già in funzione e che nelle elezioni di maggio hanno premiato la coalizione che ha fatto dell'ampliamento del sistema tranviario, compresa la linea per Bagno a Ripoli, uno dei punti forti del programma. Chi continua a negare questo è miope e non vuole il bene della città". È quanto dichiara l'assessore alla mobilità e grandi infrastrutture Stefano Giorgetti replicando agli esponenti del centrodestra e del M5S.

"Presentare osservazioni è lecito. Quello che lascia perplessi è la finalità chiaramente dichiarata: non migliorare un progetto ma bloccarlo nelle aule della giustizia amministrativa, rinviare l'avvio dei cantieri a suon di ricorsi con il risultato di far perdere a Firenze gli 80 milioni di euro di finanziamenti europei. Un bel regalo alla città e ai fiorentini".

"Dopo aver analizzato tutte le osservazioni risponderemo in modo puntuale sia per gli aspetti tecnici che politici senza pregiudizi" conclude l'assessore Giorgetti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

