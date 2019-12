Con gli oggetti da scasso nel reggiseno: denunciate due donne

Giravano per le vie del centro con addosso cacciaviti, chiavi inglesi nonché una lastra di plastica ricavata da una bottiglia di detersivo, oggetto notoriamente utilizzato per forzare le porte delle abitazioni chiuse senza mandate.

A sorprendere le due donne, 25 e 28 anni di origine croata, sono stati gli agenti delle volanti della Questura di Firenze che nel primo pomeriggio di ieri le hanno rintracciate a passeggio tra via XXVII Aprile e via San Zanobi.

Entrambe, già note proprio nell’ambito dei reati contro il patrimonio, sono state subito riconosciute dai poliziotti che le hanno fermate per un controllo.

La lastra di plastica è stata trovata nella borsa della 28enne mentre gli altri cosiddetti “ferri del mestiere” erano nascosti nel reggiseno della seconda fermata.

Per le due donne è scattato il fermo per identificazione ed una denuncia per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso

