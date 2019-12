Inaugurata a Firenze la pista di ghiaccio più lunga d'Europa

Il giardino della Fortezza da Basso di Firenze si trasforma in un grande parco a tema natalizio che offre, a grandi e piccoli, l’opportunità di un viaggio magico dentro la favola del Natale e che ha come protagonista la grande Pista del Ghiaccio che correrà in un percorso circolare intorno alla Vasca del Poggi.

La pista circolare sarà la più grande d’Europa (ideata e costruita appositamente su misura) e che pertanto si “approprierà” del primato sino ad oggi detenuto dalla pista del ghiaccio di Milano Marittima (la pista della Fortezza sarà 100 metri più lunga, per un totale di 300 metri complessivi, oltre 1500 mq).

Al Florence Ice Village arriva anche “La Compagnia di Babbo Natale”, associazione filantropica che opera nella ricerca di fondi da destinare ai più deboli, con “La Casa di Babbo Natale Experience” uno spettacolo in uno spazio di circa 200 mq nel quale è possibile immergersi in una suggestiva atmosfera natalizia, un racconto di 20 minuti in videomapping dove il pubblico viene coinvolto in un’esperienza visiva e sonora. Un incredibile viaggio nel mondo di Babbo Natale, dove non mancheranno gli Elfi, le Renne e tanto altro che contribuiranno a renderlo un luogo magico che farà sognare non solo i bambini ma anche gli adulti.

Nel giardino saranno presenti punti di ristoro, stand gastronomici, mercatino di Natale, aree artigianali e commerciali.

La pista sarà aperta tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

La presentazione alla stampa stamani alla presenza dell’assessore al commercio del Comune di Firenze, Federico Gianassi, della presidente dell’associazione Un Fiore per Firenze, Serena Vavolo, del presidente di Confartigianato Imprese Firenze, Alessandro Vittorio Sorani.

“Questa bellissima pista di pattinaggio va ad impreziosire ancora di più il Natale fiorentino – ha detto l’assessore al commercio e alle attività produttive Federico Gianassi – con una attrazione che è la più lunga d’Europa. Invito tutti a venire ai giardino della Fortezza da Basso che, grazie all’impegno sinergico delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini, è un bellissimo luogo di incontro e di svago della nostra città, su cui abbiamo investito molto per la sua fruibilità”

L’inaugurazione è prevista per domenica 8 dicembre alle ore 12.00 alla presenza del sindaco di Firenze Dario Nardella e della Compagnia di Babbo Natale con ospiti del mondo dello spettacolo e l’animazione musicale a cura di Radio Bruno, media partner dell’evento.

Il progetto “Florence Ice Village”, si inserisce nel percorso di rinascita del Giardino in piazza Oriana Fallaci, nell’ottica di accrescere nei cittadini lo spirito di comunità e la voglia di aggregazione, con una particolare attenzione ai bambini, ai giovani, alle famiglie, allo sport.

Florence Ice Village è un iniziativa di Associazione Culturale “Un fiore per la Fortezza”, Sicrea, Confartigianato Firenze, Promorec.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

