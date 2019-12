Fiamme vicino ai capannoni del Carnevale, incendio estinto in poco tempo

Un po' di paura, ma poi è tornata la serenità a Santa Croce sull'Arno. Un piccolo incendio si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 6 dicembre, nella zona dei capannoni del Carnevale Santacrocese, tra via di Ripa e largo Bonetti.

Hanno preso fuoco dei materiali nel piazzale tra le sedi dei gruppi carnevaleschi, sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco e il rogo è stato estinto senza problemi in pochi minuti. Ancora da chiarire le cause dell'incendio.

C'è stato un po' di timore per la presenza di una caldaia lì vicino, ma non ci sono stati danni in tal senso e tutto è tornato a funzionare in breve tempo. Si è alzato del fumo, ma la conta dei danni si limita praticamente solo a quello. Sul posto, oltre ai pompieri, anche l'assessore Simone Coltelli.

