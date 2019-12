La Lega contro il Mes, i gazebo nella provincia di Firenze

Sabato e domenica prossimi, in diverse località della nostra provincia, la Lega Firenze organizza più di venti gazebo per dare la possibilità ai cittadini di firmare una vera e propria petizione per affermare un chiaro NO al Mes, un deleterio meccanismo che potrebbe intaccare anche i risparmi dei toscani. “In pochi giorni, con grande volontà e determinazione-afferma il Segretario provinciale Alessandro Scipioni-siamo riusciti a coprire capillarmente il territorio per consentire ai cittadini di poter dare la propria opinione su questo delicato argomento.”“Siamo lieti, altresì-precisa il Segretario- che vi sia una palese crescita del partito, sia a livello di tesserati che come nascita di nuove sezioni, precisi punti di riferimento per i nostri sostenitori.” “Ringrazio fin d’ora, dunque-sottolinea Scipioni-i tantissimi nostri volontari che, pur in un periodo festivo, s’impegneranno, come sempre, al massimo, per far sì che le persone possano concretamente esprimere il proprio parere su una problematica così rilevante.” Questo, infine, l’elenco dei gazebo presenti nella nostra provincia:

Firenze sabato 09.30 13.00 Piazzale Kennedy (cascine) Firenze

Firenze sabato 15.30 18.30 Piazza Artusi Firenze

Firenze sabato 09.30 13.00 Viale M. Fanti Firenze

Firenze domenica 10.00 15.00 Piazzale Kennedy (cascine) Firenze

Firenze domenica 10.00 17.00 Piazza Beccaria Firenze

Firenze domenica 09.30 13.00 Viale M. Fanti Firenze

Firenze Sabato 15 19:30 Via del Giglio ang. Via Ridolfi Empoli

Firenze Sabato 9.00 17.00 Piazza Togliatti Scandicci

Firenze Firenze 09.00 13.00 Piazza Cairoli Pontassieve

Firenze Sabato 15 19 Piazza Boccaccio Certaldo

Firenze Domenica 15 19 Piazza Boccaccio Certaldo

Firenze SABATO 8 13 Piazza dell’Unione Europea - Mercato Montelupo Fiorentino

Firenze SABATO 09:30 13 Piazzetta De Amicis Castelfiorentino

Firenze SABATO 9 13 Piazza Roma Gambassi Terme

Firenze DOMENICA 16 19 Piazza Montanelli Fucecchio

Firenze Sabato 9.30 13.00 Viale dello Stadio Lastra a Signa

Firenze Sabato 14.30 19 Via Rucellai Campi Bisenzio

Firenze Sabato 14.30 19 Via Cavallotti Sesto Fiorentino

Firenze Sabato 14.30 19 Via dei Macelli Signa

Firenze Sabato 10.00 16.00 Piazza Serristori Figline incisa Valdarno

Firenze Sabato 08.00 13.00 Piazza Aldo Moro Reggello

Firenze Domenica 10.00 13.00 Piazza Aldo Moro Reggello

Firenze Sabato 10.00 13.00 Piazza della Vittoria Vicchio

Fonte: Lega Firenze

Tutte le notizie di Firenze