La sfida riformista, il Pd Santa Maria a Monte ospita Nardini, Pieroni e Mazzeo

Il Pd di Santa Maria a Monte si rimette in movimento con il nuovo Segretario dell’Unione Comunale Patrizia Faraoni.

Lunedì 9 dicembre alle 19 organizza un dibattito su “Il governo del paese la sfida riformista e le prospettive per il nostro comune” con la partecipazione dei nostri consiglieri regionali Alessandra Nardini, Andrea Pieroni e Antonio Mazzeo.

L’invito è rivolto a tutti, tesserati,simpatizzanti e rappresentanti delle altre forze politiche nell’intento di sollecitare una discussione e una riflessione necessaria in questo momento politico e sociale.

Il dibattito si terrà presso i locali del Borgo il Poeta a Ponticelli (via Francesca 248) l’ingresso è aperto a tutti e durante il dibattito il Pd offrirà un’apericena.

Sarà un’occasione per per incontrarci e decidere insieme il percorso futuro.

Fonte: Unione Comunale Pd Santa Maria a Monte

