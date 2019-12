Mercato delle Cure nella piazza rinnovata

Sarà giovedì 12 dicembre il primo giorno del mercato delle Cure nella nuova piazza, data fissata dopo la richiesta di un rinvio di qualche giorno da parte di associazioni di categoria. “Sono terminati i lavori per consentire il trasloco – spiega l’assessore al commercio Federico Gianassi –. E arriva il mercato il 12 dicembre che torna nella nuova e bellissima piazza!” Oggi sono stati completati i lavori di asfaltatura e rifacimento della segnaletica nel parcheggio retrostante l’area mercatale e modificata la viabilità in via Boccaccio, come verificato dall’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti nel sopralluogo effettuato nel tardo pomeriggio. “Nei prossimi giorni continueranno delle piccole operazioni di verifica e di rifinitura, come il montaggio dei dispositivi antipiccione, già a suo tempo programmate in orario pomeridiano” conclude Giorgetti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze