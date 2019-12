Metrocittà, 600mila euro per la via Vecchia Pisana a Lastra a Signa

E' arrivato il via libera della Soprintendenza al progetto della Città Metropolitana di Firenze per il ripristino di un tratto della via Vecchia Pisana a Lastra a Signa, interessato da due anni agli effetti di una frana. "Sono lieto di comunicarlo - dichiara Sandro Fallani, delegato della Città Metropolitana di Firenze alla Viabilità nella Piana - insieme al Sindaco di Lastra a Signa Angela Bagni. Sottolineo che non siamo intervenuti nelle polemiche ben sapendo di avere pronto un progetto e di dovere trovare le risorse per realizzarlo: 600 mila euro che sono a bilancio della Metrocittà. I tempi non si allungano per negligenza: a quelli necessari per valutare con le perizie gli effetti di una frana, si uniscono quelli dettati dalla stabilizzazione dello smottamento, delle condizioni meteo e dalle autorizzazioni per procedere. Ci dispiace per gli effetti che questo dato di fatto ha avuto sui cittadini di Lastra che hanno aspettato tanto".

Intanto, proprio a causa del maltempo, si è verificata un'altra frana, tuttavia di consistenza minore rispetto all'altra e potrà essere affrontata in tempi che si prospettano brevi con una spesa che è stata per ora preventivata in 30 mila euro. I lavori per superare gli effetti della frana più consistente dovranno essere eseguiti possibilmente entro il prossimo anno.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

Tutte le notizie di Lastra a Signa