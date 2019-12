Museo Leonardiano, visite guidate e laboratori a Vinci

Visite guidate, entrate gratuite, laboratori e giochi per bambini: per le feste natalizie, dall'8 dicembre al 6 gennaio, torna come ogni anno il consueto appuntamento con “Museo coi Fiocchi” al Museo Leonardiano di Vinci.

8 dicembre

Si parte già domenica 8 dicembre, alle ore 15.30, con “Un addobbo geniale!”. Nell’appuntamento mensile della Domenica Leonardiana, è previsto un laboratorio per ragazzi dai 6 agli 11 anni nel quale, dopo l'osservazione dei disegni di Leonardo e la sperimentazione dei fenomeni di conduzione del calore, verrà costruita una Piramide di Natale davvero geniale, in grado di ruotare grazie al meccanismo dell'elica ideato da Leonardo.

Durata attività: 1 ora; costo attività € 3,00; disponibile tariffa speciale per famiglie: laboratorio + ingresso; target 6-11.

14 dicembre

Sabato 14, alle ore 9.30, presso la biglietteria del Museo Leonardiano, si terrà la cerimonia inaugurale dell’annullo filatelico dedicato alle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Il personale di Poste Italiane sarà a disposizione del pubblico che vorrà usufruire dell’annullo filatelico con apposizione del bollo speciale.

Alle ore 10.30, invece, nella Biblioteca Leonardiana è prevista l'ultima conferenza di “Leonardo 1519-2019. Appuntamenti d’autore per cinque secoli di storia”. Ospite Francesco Paolo di Teodoro, docente al Politecnico di Torino, che tratterà dell'argomento “Il moto del fumo quanto più s’inalça, più si ritarda” (Cod. Atlantico, f. 270r a).

25 dicembre - 1 gennaio

Nei giorni di Natale e Capodanno, il 25 dicembre e l'1 gennaio, sarà possibile visitare gratuitamente i musei di Vinci: al Museo Leonardiano dalle ore 15 alle 19, mentre alla Casa di Leonardo ad Anchiano dalle 15 alle 17.

27 dicembre

Alle ore 15.30 al Museo Leonardiano in programma “Il paesaggio del genio”, un laboratorio/visita alla mostra “Leonardo a Vinci. Alle origini del genio” durante il quale i bambini approfondiranno gli elementi naturali presenti nel celebre disegno di “Paesaggio”, scoprendo come sono disegnate aria e acqua, come sono fatte le rocce scavate dai fiumi e che cosa sono i “nichi” tanto cari a Leonardo. Durata attività: 1,30h; costo attività € 3,00; disponibile tariffa speciale per famiglie attività+ingresso; target 9-11.

28 e 29 dicembre

Il 28 dicembre alle ore 11 e il 29 alle ore 16.30, presso il Museo Leonardiano si resta in ascolto de “Le più belle favole e leggende di Leonardo da Vinci”. Un momento di lettura ad alta voce delle storie del Genio, in cui la costante è la natura: l'acqua, l'aria, il fuoco, la pietra, ma sopratutto le piante e gli animali che hanno una vita, un pensiero, una parola. Un susseguirsi di piccolissime favole e leggende che si riallacciano idealmente alle sorgenti di Esopo, Fedro, Plinio e ai “bestiari” medievali. Fra le storie proposte: “Il persico”, “L'asino ed il ghiaccio”, “La formica ed il chicco di grano”, “Il basilisco” e tante altre.

Durata: 1 ora; costo: attività gratuita e ingresso Musei a pagamento secondo tariffario; target 6-11. Attività realizzata con il contributo e il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze e in collaborazione con il Museo Galileo.

28, 29 dicembre - 4 e 6 gennaio

Nei 4 giorni del 28 e 29 dicembre e del 4 e 6 gennaio sarà possibile usufruire di visite guidate per la mostra “Leonardo a Vinci. Alle origini del genio”. Gli orari delle visite gratuite sono: ore 11.00, 12.00, 15.30 e 16.30. Il ritrovo è fissato presso il Castello dei Conti Guidi.

Durata visite: 30 minuti - Ingresso a pagamento secondo tariffario.

Per informazioni: info@museoleonardiano.it - tel 0571 933285

5 gennaio ore 15.30 Villa del Ferrale, Vinci

Infine, il 5 gennaio, alla vigilia della Festa dell'Epifania, presso la Villa del Ferrale alle ore 15.30 si svolgerà “L’Adorazione dei Magi di Leonardo”, un laboratorio incentrato sulla celebre opera del Genio. I bambini potranno osservare questo dipinto enigmatico e straordinario, riprodotto in altissima definizione e a grandezza naturale nella sezione del museo “Leonardo e la Pittura”, e realizzare così una loro personale rielaborazione del tema.

Durata attività: 1 ora; costo attività: gratuito; target 6-11.

“Ribadiamo come ogni anno l'attenzione dell'Amministrazione comunale verso le famiglie, favorendo anche l'avvicinamento dei bambini ai beni culturali e all'arte - sottolinea il vicesindaco di Vinci con delega alla Cultura, Sara Iallorenzi - I progetti di laboratorio rivolti ai bambini, anche a prezzi agevolati, sono attività costruite e studiate dal settore di competenza del nostro Comune, con personale specializzato, ed è un chiaro invito rivolto ai genitori: quello di passare insieme ai propri figli momenti belli, aggregativi ed educativi in luoghi legati alla cultura, anche nel periodo delle festività natalizie. In questo senso, il Museo Leonardiano è una delle strutture culturali del Comune più importanti del territorio toscano ed è giusto, se non addirittura doveroso, che vengano aperte le porte periodicamente per favorire la diffusione del pensiero e delle arti leonardiane”.

Per informazioni e prenotazioni per le attività: info@museoleonardiano.it - tel 0571 933285

Per le visite e i laboratori si consiglia la prenotazione.

