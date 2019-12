Natale, arriva la Sagra degli Antichi Sapori

Mercatini, musica dal vivo, iniziative e animazione per bambini, Casetta di Babbo Natale, cooking show, cibo di strada e prodotti del territorio: anche quest’anno la Sagra degli Antichi Sapori, il 7 e l’8 dicembre nel centro cittadino, si presenta ricca di eventi, tipicità enogastronomiche e occasioni di shopping prenatalizio.

Le eccellenze agroalimentari saranno ancora una volta protagoniste indiscusse della XXVI edizione dell’iniziativa con olio, vino, stand e prodotti locali esposti nello spazio dedicato alle aziende agricole del territorio in piazza Garibaldi mentre in piazza del Comune si potranno trovare i Sapori regionali.

Una della novità della manifestazione sarà l’area Cooking Show in piazza Garibaldi (davanti all'Antico Spedale di Sant'Antonio)dove alcuni cittadini lastrigiani saranno invitati a cucinare ricette tipiche nello spazio “Lastrigiani ai fornelli: con ricette tradizionali e locali” come polpette, pesto di cavolo nero, crostini toscani e di cipolla, bistecca alla fiorentina.

Aumenteranno i momenti di animazione e la musica dal vivo, presenti per tutta la durata della Sagra, con il concerto dei Soul Kitchen, la tamburata di gruppo aperta a tutti “Drum Circle”, i Sandro.b band e i Dallaz in concerto e lo spettacolo di improvvisazione teatrale Improzac.

“Con questa XXVI edizione della Sagra – ha spiegato il vicesindaco e assessore al marketing territoriale Leonardo Cappellini- abbiamo voluto puntare davvero sulla riscoperta dei sapori locali, la condivisione delle ricette di una volta e la passione per il cibo, in particolare con l’area Cooking show. Oltre a questo la manifestazione sarà caratterizzata da tutti una serie di momenti di animazione che ruoteranno intorno al tema dell’evento e che lo renderanno due giorni di festa pensata per adulti e bambini”.

Tornando al programma tante saranno le occasioni di svago per i più piccoli grazie alla Casetta di Babbo Natale in via Dante Alighieri e il garage di Babbo Natale in piazza del Comune, il gioco a squadre itinerante con premi finali (per adulti e bambini), lo spazio con i giochi di ruolo e da tavolo in via Dante Alighieri (spazio ex Anagrafe), l’animazione per i più piccoli a cura dell’associazione Le mille Gru e l’Associazione Le Cascin di Peppo.

Le associazioni locali inoltre proporranno il tradizionale mercatino natalizio nei prestigiosi locali dell’Antico Spedale di Sant’Antonio mentre, come di consueto, una mostra sarà ospitata all’interno della sala consiliare: in questo caso sarà l’artista Daniela Corsini a presentare le sue opere con l’esposizione “Di luce e colore”.

Nei giorni della Sagra, come negli passati, non mancheranno gli appuntamenti per gli appassionati di sport e tempo libero con il tradizionale Giro delle Antiche Mura di Lastra, la corsa podistica su strada riservata al settore giovanile e la camminata aperta a tutti “Trek nella storia di Lastra” a cura del Gruppo trekking di Tripetetolo (sabato 7 dicembre). Domenica 8 dicembre si terrà il Mercato antiquario per le vie del centro. Per il programma completo della manifestazione consultare il sito www.comune.lastra-a-signa.fi.it e www.lastraontour.it.

