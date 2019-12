Numero unico Cup Asl, a Empoli attivo senza 'dirottamento'

Si è andato implementando l’albero vocale del nuovo numero unico di call center 055 54 54 54 del Cup aziendale che dopo la partenza con il solo servizio di Urp, ad oggi è attivo in diverse zone territoriali dell’Azienda anche per gli altri servizi.

In particolare sono attivi per tutti e quattro i territori (Firenze, Empoli, Prato, Pistoia) dell’Azienda i servizi di:

Urp (Tasto 1)

Area a pagamento (Tasto 3);

Screening oncologico (Tasto 4);

Libera professione (Tasto 6);

Solo su Empoli, invece sono attivi i servizi di Prenotazione sistema sanitario nazionale (Tasto 2) per prenotazione, annullamento o spostamento di prestazioni sanitarie (a breve il servizio sarà esteso anche su Firenze, Prato e Pistoia) e il servizio Casa della Salute (Tasto 5).

Cosa succede ai vecchi numeri di call center

I vecchi numeri di call center del Cup continuano ancora ad essere funzionanti ma solo per informare l’utente delle modalità per collegarsi al nuovo numero unico 055 54 54 54. Chiamando, per esempio, il vecchio numero 840003003 tasto 5, si riceve l’indicazione di telefonare allo 055545454 tasto 1.

Al momento l’unico eccezione a questo sistema informativo con cui l’utente viene “dirottato” sul nuovo numero, è rappresentata da Empoli a causa della tecnologia delle vecchia centrale che non permette la messa in funzione dei messaggi informativi. Coloro che telefoneranno quindi ai vecchi numeri di Empoli non troveranno alcun collegamento o messaggio vocale che rinvii al nuovo numero. Su Empoli quindi l’invito è a chiamare subito lo 055 54 54 54 per i servizi di Urp, Prenotazioni, Area a pagamento, Screening oncologico, Casa della Salute, Libera professione.

Dall’attivazione del servizio Urp, sono state gestite 2490 chiamate.

attivo su tutti i territori. Vecchi numeri ancora funzionanti per “dirottare” sul nuovo

Solo a Empoli è necessario chiamare subito lo 055 54 54 54

Scritto da Paola Baroni, venerdì 6 dicembre 2019

