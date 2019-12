A Panzano in Chianti al via la 'Festa dell'anno rodariano'

Storie e fantasia, una festa di un anno per prepararsi ad un anniversario 2020 molto speciale: quello per i cento anni dalla nascita di Gianni Rodari, forse il più celebre autore di libri per ragazzi. E non solo!

In Chianti il countdown parte proprio da Panzano in occasione della Mostra mercato del libro, per adulti e per ragazzi, organizzato ogni anno a per sostenere le attività della scuola.

L'appuntamento dedicato a Gianni Rodari, è dunque per Sabato 7 dicembre alle ore 15:30 nella Sala della Casa del Popolo di Panzano è vedrà la speciale partecipazione dell’attore e regista Andrea Bruno Savelli.

A seguire, nella Sala Capriate, laboratori guidati e letture creative a cura di Elisa Bagni ed Eleonora Nava: tutti potranno entrare in contatto con la lettura e la fantasia di Rodari.

L’evento promosso dall'Associazione culturale Tiravento in collaborazione con la Mostra del libro di Panzano, la Proloco e il Circolo Arci.

L’invito è rivolto a grandi e piccoli, giovani e meno giovani. L’ingresso è gratuito e sarà offerta una merenda a tutti i partecipanti.

Naturalmente questo sarà solo l’inizio... la festa andrà avanti tutto l’anno con altre sorprese.

