Piano sicurezza di Palazzo Vecchio, Ok da CNA: "Riportare botteghe in centro"

C’è l’ok di CNA Firenze Metropolitana al piano sicurezza presentato ieri da Palazzo Vecchio.

“10 azioni utilissime per mettere un freno a spaccio, furti e l’inevitabile degrado che essi portano con sé” commenta Giacomo Cioni, presidente di CNA Firenze Metropolitana.

10 azioni, però, facilmente integrabili con altri interventi a basso costo.

“Riportare la residenza in centro e, con essa, tutti quei negozi di vicinato e laboratori artigiani che le offrono servizi. Le botteghe, infatti, costituiscono per loro natura un presidio sociale del territorio, oltre a rappresentare l’unico modello che fa rimanere lo sviluppo economico ben ancorato al territorio: crea occupazione (e non la sposta dove il costo del lavoro è più conveniente), offre servizi e prodotti che lo valorizzano distinguendosi per peculiari materiali e competenze caratteristici (non certo privi di riferimenti concreti al luogo d’origine), fa economia reale (e non l’impalpabile, se non per pochi, finanziaria)” commenta Cioni.

Come? Individuando contenitori pubblici vuoti da convertire in private abitazioni, laboratori e negozi. Oppure ricorrendo ad interventi misti pubblico-privato con agevolazioni per i privati costruttori e vincolo di destinazione per parte degli immobili ristrutturati ad affitti calmierati, sia residenziali che commerciali.

“Anche dare vita finalmente ad una nuova Casa delle Eccellenze sarebbe d’aiuto come presidio sociale del territorio, oltre che come ottimo strumento di promozione dell’artigianato, sia verso i fiorentini che verso i turisti – aggiunge Luca Tonini, presidente CNA Città di Firenze – Un luogo, da individuare in un immobile pubblico centrale attualmente privo di destinazione, in cui a rotazione potrebbero esporre e vendere le loro opere i migliori artigiani del territorio fiorentino, dietro pagamento di un affitto a Palazzo Vecchio. Offrirebbe presenze stabili e quindi maggior controllo del territorio oltre a rispondere alla crescente richiesta di prodotti e servizi ben ideati e ben fatti, di qualità, personalizzati e personalizzabili, durevoli, belli, realizzati in modo sostenibile, tanto per l’ambiente che per la società”.

Fonte: Cna Firenze - Ufficio Stampa

