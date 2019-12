Botte e violenza sessuale nei confronti di una 19enne nella camera d'albergo presa a Firenze, in zona Novoli. Dopo l'arresto avvenuto per una custodia cautelare in carcere, per il 28enne albanese la procura di Firenze ha chiesto il giudizio immediato. Al momento l'uomo è agli arresti domiciliari. Il fatto risale allo scorso giugno.

