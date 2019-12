Primi Mercatini di Natale dell'associazione 'Amici della Biblioteca Fucini'

L'associazione Amici della Biblioteca "Renato Fucini" di Empoli organizza il primo mercatino natalizio al Convento degli Agostiniani nei giorni, sabato 7 e sabato 14 dicembre 2019 dalle 16 alle 19.

Un made at home, manufatti fatti rigorosamente a mano dalle bravissime partecipanti del gruppo "Sferruzza, sferruzza! Creare con la lana in biblioteca" che si riunisce in biblioteca tutti i martedì dalle 16 alle 18.

Articoli creativi natalizi ma anche libri usati a prezzi scontatissimi.

Il ricavato servirà all'associazione per autofinanziarsi e realizzare attività in collaborazione con la biblioteca comunale.

Per informazioni:E-mail: amicibibliofucini@gmail.comPagina Facebook dell'Associazione: https://www.facebook.com/amicibibliofuciniempoli

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

