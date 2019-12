Ripavimentazione di alcune parti del centro storico: ecco il bando

Il bando, consultabile su START, riguarda, come da progetto approvato, l’affidamento dei lavori di sostituzione e riqualificazione della pavimentazione lastricata di alcune parti del centro storico. Si tratta di tre distinte zone di intervento, individuate dai tecnici comunali fra quelle dove il lastrico è oggi più sconnesso, che si sviluppano nelle immediate vicinanze di alcune delle porte delle antiche mura della città: Porta Ovile, Porta Tufi, Piazzetta due Porte e Pian dei Mantellini, tutte aree dal rilevante valore storico-architettonico. Il progetto ha avuto l’approvazione della Soprintendenza dei Beni Culturali.

Una nuova pavimentazione in pietra, quindi, che dovrà necessariamente rapportarsi con le pavimentazioni esistenti sia per caratteristiche dei materiali sia per flessibilità delle lavorazioni nelle aree di contatto. In dettaglio i lavori, del costo complessivo di 500mila euro, consisteranno nella rimozione delle lastre in pietra deteriorate e la sostituzione con elementi analoghi di stessa dimensione, uguale materiale al preesistente, ed analoga finitura superficiale con scalpellatura inclinata, denominata “subbiatura”,al fine di garantire le caratteristiche di aderenza necessarie per evitare lo scivolamento.

<<I cantieri –ha informato l’assessore ai Lavori Pubblici Sara Pugliese - si svilupperanno su sedi stradali e spazi pedonali urbani, avranno una durata complessiva stimata in sette mesi e saranno organizzati cercando di limitare al minimo i disservizi in termini di transito veicolare e di gestione delle emergenze cittadine>>.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa

