Ripetuti episodi di violenza su coetanei in centro storico: nei guai un ventenne

La Polizia di Siena ha eseguito un decreto di espulsione, emesso dal Prefetto di Siena, nei confronti di un giovane kosovaro ritenuto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nonostante la giovane età G. A., ventenne kosovaro residente in un comune limitrofo al capoluogo, dal 2010 in Italia con la sua famiglia, vanta un curriculum criminale di prim’ordine: ripetute e violente aggressioni a inermi ragazzi nel centro storico di Siena, in Salicotto, Piazza del Mercato, Pantaneto. Temuto in città proprio per la propensione, di cui si andava fiero, di colpire le sue vittime con testate di inaudita violenza.

Si distinse per la sua pericolosità già a Capodanno del 2018, quando nel centro storico di Siena, assieme ad altri suoi due connazionali e ad un rumeno, tutti soggetti ben noti alle forze dell’ordine, aggredì con inaudita ferocia due ragazzi senesi, inermi e pacifici, con calci e pugni. Ai due malcapitati provocò fratture multiple al volto; per tale motivo furono costretti a sottoporsi a delicati interventi chirurgici. In quella circostanza fu arrestato e, successivamente, messo ai domiciliari, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Siena.

Successivamente è riuscito ad ottenere un’autorizzazione per recarsi a scuola a Siena ma è stato beccato più volte, anche in orario scolastico, nel centro della città, in compagnia di soggetti pregiudicati, sempre in situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica; per tale motivo è stato segnalato ripetutamente alla locale Procura della Repubblica.

La notte del 18 settembre scorso, poi, assieme ad altri cinque ragazzi, dopo aver trascorso la serata ubriaco per le vie del centro ad infastidire i passanti, va in una camera d’albergo nel centro di Siena e qui, anche assieme a soggetti minorenni, per continuare a bere. Intervengono le volanti della Polizia, uno del gruppo accusa un malore, perde conoscenza e viene trasportato d’urgenza all’ospedale da un’ambulanza.

