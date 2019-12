Dal 6 all'8 dicembre in piazza Matteotti ad Empoli, nei giardini a fianco della pista di ghiaccio, dalle ore 09,00 alle 19,00, i Carabinieri in congedo della locale Sezione A.N.C. , assieme ai soci familiari e simpatizzanti, tornano a distribuire le Stelle di Natale dell'A.I.L.: acquistare una stella di Natale e' un nobile e solidale gesto per sostenere la ricerca e per dare la possibilita' agli ammalati di Leucemie, Linfomi e Mieloma di poter sorridere ancora.

