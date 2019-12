Sull'Aurelia senza estintori sul tir, multato

In camion con merci pericoloso e un solo estintore, anziché i due previsti. Per questo un 50enne di Piombino è stato fermato e sanzionato sull'Aurelia in prossimità di Campiglia Marittima. L'uomo stava trasportando collettame prelevato a Piombino per portarlo in discarica a Bologna.

La polizia stradale lo ha bloccato e si è accorta che, se fosse scoppiato un incendio al carico, la mancanza di estintori avrebbe causato problemi seri sia all'autista che agli altri veicoli in transito. Il materiale, inoltre, era sistemato male e la polstrada ha ritirato la patente e il libretto di circolazione del tir al 50enne. Dovrà pagare una multa di 600 euro e non potrà circolare per circa due mesi.

