TEDx Empoli verso il 2020: "Scommessa vinta, pensiamo al futuro"

A 3 mesi circa dall’evento, si tirano le fila del primo TEDx dell’Empolese Valdelsa, ospitato negli spazi del cinema “La Perla” di Empoli. Nove gli speaker che si sono avvicendati sul palco per raccontare “idee che meritano di essere condivise” – il motto che ispira tutti gli eventi TEDx - di fronte ad un pubblico di oltre 100 persone che – dicono gli organizzatori – “ha bruciato i biglietti in tempi record e inaspettati”.

“La soddisfazione è grande” – commenta Matteo Cipollini, presidente di A.P.S. Millennium, associazione promotrice dell’evento – “perché siamo riusciti a vincere una scommessa dopo l’altra. Inizialmente è stata la vendita dei biglietti a stupirci, poi i sì degli speaker e infine gli ottimi feedback del pubblico che ci hanno consegnato punteggi sopra alla media mondiale degli eventi TEDx.”

Oggi TEDxEmpoli continua a vivere sul web: su YouTube e alla pagina web https://www.tedxempoli.com/video/ sono infatti disponibili i video degli interventi registrati il 7 settembre in occasione dell’evento. Tra i più visti quelli di Iacopo Melio, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Angelo Zinna, scrittore e blogger e Chiara Piazzesi, docente di sociologia all’Università di Vancouver.

“Ci stiamo già organizzando per il 2020”, spiega Gianni Beconcini – vicepresidente - “perché vogliamo far crescere questo evento e renderlo ancora più capace di scuotere le coscienze dei cittadini del circondario, contaminandole con idee nuove. La sede potrebbe essere di nuovo il cinema La Perla ma stiamo anche pensando a soluzioni del tutto non convenzionali.”

Il tema di TEDxEmpoli 2020 è quasi pronto, dicono gli organizzatori, e verrà svelato all’inizio del nuovo anno. Al contempo i motori sono già avviati per la preselezione degli speaker e la chiusura delle partnership strategiche che, nelle parole ancora di Cipollini “sono fondamentali per il successo dell’evento”.

“Ci teniamo a ringraziare Sesa e WeRad, main partner dell'evento – continua Cipollini - non solo per il sostegno economico ma anche per l'entusiasmo che ci hanno trasmesso, così come tutti gli altri sostenitori dell'iniziativa. Questo evento ha messo in moto la voglia di innovare del nostro territorio.”

L’appuntamento è quindi per il settembre del prossimo anno, in data ancora da stabilirsi. Per ulteriori dettagli non resta che iscriversi alla newsletter di TEDxEmpoli sul sito www.tedxempoli.com – nel frattempo, buona visione dei video.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli