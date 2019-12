Il traduttore giusto al momento giusto

Sono molte le aziende italiane che hanno a che fare con clienti e fornitori stranieri. In queste situazioni è essenziale avere a disposizione traduttori affidabili, che consentano di comunicare in modo fluido e corretto con soggetti di qualsiasi nazionalità. Oggi comunicare in inglese è essenziale per moltissime aziende, da tempo però poterlo fare anche in altre lingue è importantissimo, si pensi ad esempio al cinese o alle lingue slave. Si tratta di una necessità legata all’esigenza di stabilire contatti diretti con i clienti; ma non solo, molte aziende infatti hanno l’obbligo di legge di corredare i propri prodotti con manuali e altri documenti, che vanno redatti in più lingue.

Come trovare il giusto supporto

Alcune aziende, di grandi dimensioni, assumono direttamente dei traduttori, oppure selezionano personale commerciale che abbia una buona dimestichezza con le lingue. Questo purtroppo non è sempre possibile; da un lato molte piccole e medie imprese non si possono permettere una risorsa interna , dall’altro lato le lingue da conoscere sono molte, non è sempre possibile avere a disposizione almeno una persona che conosca un congruo numero di lingue, comprese quelle meno comuni . In tutte le situazioni in cui l’impresa non è in grado di fare da sé si può rivolgere all’agenzia di traduzioni Acolad, che è in grado d rispondere a tutte le richieste sopra indicate. In questo modo possono ottenere traduzioni veloci ed accurate, anche per materiale tecnico, per il quale un comune traduttore commerciale spesso non è sufficiente.

L’utilizzo delle traduzioni in azienda

Basta pensare alle costanti sfide che un’impresa deve affrontare per comprendere che le traduzioni sono oggi un elemento fondamentale per tantissime aziende italiane. I contatti con clienti e fornitori con sede in altri Paesi, anche al di fuori dell’Unione Europea, sono infatti molto diffusi. Per comunicare faccia a faccia nella maggior parte dei casi è sufficiente una buona conoscenza dell’inglese, lo stesso però non si può dire in altre situazioni. Ad esempio quando si redige un contratto, che entrambe le parti devono comprendere in modo sicuro e approfondito. Lo stesso problema si può presentare nel momento in cui si deve tradurre un manuale, o anche per inviare un progetto a un collaboratore straniero. Per altro stiamo parlando di un settore, quello del commercio con l’estero, che coinvolge un elevato numero di imprese italiane.

Dove il traduttore serve di più

Come dicevamo, la traduzione professionale in azienda ha ambiti di utilizzo molto precisi. Se in passato erano molte le imprese che si avvalevano di un interprete per un incontro con i clienti, oggi molto spesso si tratta di tradurre in lingua materiale tecnico, manuali, progetti, proposte commerciali. Sotto questo punto di vista è ancora più fondamentale che il traduttore cui ci si rivolge sia non solo a conoscenza di termini tecnici, ma anche delle varie problematiche che riguardano uno specifico ambito. Per poter abbattere le barriere linguistiche nel momento in cui si deve tradurre un documento tecnico, o anche le indicazioni sulle confezioni dei prodotti, o per fare in modo che il contatto con il cliente o il fornitore avvenga in modo chiaro e comprensibile a tutti.