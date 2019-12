Tweet filonazisti, UniSi: "Evitare che il docente tenga esami"

L'Università di Siena sta predisponendo un atto per impedire a Emanuele Castrucci, il professore di filosofia del diritto autore di un tweet a sostegno di Hitler, di partecipare alle sedute di esame in programma nei prossimi giorni all'Ateneo.

Lo conferma il rettore Francesco Frati che ha annunciato anche la convocazione per lunedì 9 dicembre di un Senato accademico ad horas per l'approvazione della composizione del collegio di disciplina che valuterà la richiesta di avvio del procedimento disciplinare nei confronti del docente. Il Senato avrebbe dovuto affrontare questo argomento nella seduta ordinaria in programma il 17 dicembre. Per Castrucci la proposta del rettore Francesco Frati, approvata all'unanimità dal Senato Accademico, è di sanzionarlo con la destituzione.

Tutte le notizie di Siena