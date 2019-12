Via Masini e zona sportiva, le chiusura per i mercati

Alcuni cambiamenti di viabilità domenica a Empoli per mercato, mercatini e mercatale.

In occasione di Curiosando, il mercatino di Natale che si svolge in Via Masini questa strada rimarrà chiusa al traffico domenica 8 dicembre dalle 6 alle 21, dal semaforo di Via Busoni fino a Piazza Gramsci.

Sempre domenica 8 dicembre, giorno di mercato in zona sportiva e di Mercatale, l’area di Via delle Olimpiadi rimarrà chiusa al traffico dalle 7 alle 16, così come il parcheggio di Via Bisarnella adiacente al Parco Mariambini, dalla mattina alle 7 fino al termine del Mercatale, poco dopo le 13, e della pulizia dell’area.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

