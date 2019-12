Week end all’insegna dei derby per la serie B1 e C dell’Empoli Pallavolo

Il prossimo week end sarà davvero speciale con due derby da affrontare per il team giallorosso che sta vivendo un momento magico grazie ai meritati successi sia della prima squadra che delle ragazze della serie C, rispettivamente al primo e secondo posto delle classifiche nella stagione sportiva 2019/2020. Per il Campionato Nazionale di Pallavolo Femminile serie B1, domenica 8 dicembre sarà una Festa dell’Immacolata caratterizzata dalla nuova entusiasmante sfida tra formazioni toscane con la Timenet Empoli Pallavolo che alle ore 17.00 ospiterà sul campo casalingo del PalAramini la FGL Castelfranco di Sotto. Reduci da un importante 2-3 conquistato nell’incontro con Volleyrò Casal De Pazzi sabato scorso nella trasferta romana, le ragazze di coach Luigi Cantini sono riuscite a mantenere saldamente le redini del comando della classifica provvisoria, portandosi a quota 15 punti. Una partita indubbiamente avvincente soprattutto nel finale in cui le giallonere si sono rese protagoniste di una grande performance contro la numero due del torneo, ma ancora più competitiva si preannuncia quella per la Festa dell’Immacolata che sarà arbitrata da Dalila Viterbo e Roberto Albonetti. Le pisane, con l’esito positivo 1-3 in casa dell’Elettromeccanica Angelini Cesena nella settima giornata del torneo, infatti, hanno scalato la graduatoria arrivando alla quarta posizione con 13 punti.

La situazione derby, sino ad oggi, ha visto la Timenet Empoli Pallavolo uscire vincente in tutti i duelli toscani, con un convincente 0-3 sul terreno lucchese della Bionatura Nottolini Capannori e un altrettanto eloquente 3-0 al PalAramini ospitando il Blu Volley Quarrata.

Dal canto suo, la FGL Castelfranco di Sotto per il momento ha affrontato una sola sfida diretta, imponendosi su Blu Volley per 2-3 in trasferta.

Sul fronte del Campionato di serie C, anche le tigrotte della Toyota-Scotti 2.0, unica squadra imbattuta nel girone, si sono contraddistinte per le brillanti performance della stagione, l’ultima delle quali registrando un bel 3-1 con cui proprio al PalAramini hanno sbaragliato, in una partita tutt’altro che facile, le avversarie del Piandiscò, guadagnando così la seconda posizione in classifica con ben 18 punti. Le giovani giallorosse hanno scatenato il delirio tra i supporters del palazzetto di casa che non hanno mai deluso, uscendo sempre vincitrici dalle sette partite disputate sino ad oggi. Sabato 7 dicembre alle ore 21.15 sarà derby anche per loro che dovranno misurarsi, in trasferta al vicino Pala Don Vivaldi, proprio contro la capolista della Folgore San Miniato, da cui le separa soltanto un punto.

La parola passa dunque al campo, sotto gli occhi dei numerosi tifosi che sono attesi a sostegno di entrambe le squadre giallonere del cuore.

