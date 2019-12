Antincendi, a Calci la presentazione di nuove tecniche e di progetti di tutela del Monte Pisano

Autoprotezione, firewise, spazio difensivo: tre concetti che saranno alla base delle nuove politiche di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi nella Regione Toscana. La nuova frontiera delle tecniche antincendio, mutuata su esperienze internazionali che stanno dando ottimi risultati, sarà presentata a Calci (Pi), al teatro della Valgraziosa (via della Propositura) il prossimo 11 dicembre - giornata internazionale della montagna - a partire dalle ore 10 in occasione dell'incontro 'Verso un piano per la gestione attiva del Monte Pisano'.

Saranno presenti il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, l'assessore regionale ad agricoltura e foreste Marco Remaschi, i sindaci di Calci e Vicopisano Massimiliano Ghimenti e Matteo Ferrucci, oltre a tecnici della Regione, al presidente del Coordinamento regionale dei volontari antincendi boschivi della Toscana Gabriele Salvadori, il professor Fabio Salbitano per le Università di Firenze e Pisa. Nell'occasione la Comunità del bosco del Monte Pisano presenterà anche quattro proposte progettuali per la protezione, tutela e valorizzazione dell'area del Monte Pisano.

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Calci