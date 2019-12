Archivio Storico, il Comune dice sì a Arci e MAGNIfico Ingegno

Il Comune di Quarrata ha dato il proprio assenso al progetto portato avanti da MAGNIfico Ingegno e Arci Quarrata per istituire l'Archivio Storico di Quarrata.

L'Archivio Storico dovrebbe nascere all’interno di Villa La Magia, patrimonio dell’Unesco, come centro di documentazione aperto alla cittadinanza, a disposizione di curiosi, appassionati e studiosi per scoprire la storia e le eccellenze della città.

A questo proposito Comune di Quarrata, MAGNIfico Ingegno e Arci Quarrata lanciano un appello congiunto a tutta la cittadinanza affinché partecipi alla raccolta di documenti che andrà a costituire il futuro Archivio.

Chi vorrà sottoporre al comitato di MAGNIfico Ingegno documenti, fotografie, testimonianze e tutto quanto ritenga valido di far parte dell'Archivio della nostra città, potrà farlo inviando il materiale a magnificoingegno@gmail.com oppure a m.quilici@comune.quarrata.pt.it.

Tutta la documentazione ricevuta sarà sottoposta al vaglio del comitato che, in collaborazione con gli uffici comunali competenti ai quali l’Amministrazione Comunale deciderà di affidare l’incarico, procederà alla selezione, catalogazione ed esposizione del materiale.

“Dal 2012 stiamo raccogliendo documenti, testimonianze orali e manufatti con l’obiettivo di valorizzare la storia di Quarrata, per non disperdere quel bagaglio di conoscenze e know-how che hanno caratterizzato l’identità sociale, culturale ed economica di Quarrata rendendola famosa come la “città del mobile” - sostiene il comitato MAGNIfico Ingegno/Arci Quarrata - Consapevoli dell’importanza del recupero della memoria collettiva, l’Archivio Storico di Quarrata rappresenterà un ulteriore passo in avanti verso la valorizzazione di Quarrata e della sua identità”

Fonte: Comune di Quarrata - ufficio stampa

