Spaccia nella sua cantina, arrestato trentenne

Nel tardo pomeriggio di ieri (venerdì 6 dicembre) in via Trasimeno a Arezzo, i carabinieri si sono attivati per un'azione antidroga. Un trentenne con precedenti è stato arrestato perché spacciava nella sua cantina.

I militari hanno perquisito quella parte dello stabile - un seminterrato del palazzo dove il trentenne abita -, hanno trovato e sequestrato quasi 54 grammi di marijuana nascosta in una custodia per macchina fotografica, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

La polizia attiverà per le attività di competenza l’Azienda Sanitaria a causa delle precarie condizioni igieniche del locale perquisito.

