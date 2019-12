Aron Simon superstar, da Empoli alla conquista del mondo della danza

Successi per Aron Simon e la Scuola SimonDanceStudio di Empoli. Aron Simon ha iniziato la danza all'età di 3 anni nella scuola SimonDanceStudio di Empoli diretta da Simona Cerbioni, sua madre. Fin da piccolo ha dimostrato di avere quelle qualità che lo avrebbero portato ad ottenere degli splendidi risultati. Aron già a 9 anni è stato invitato dal Direttore Stephan Fournial alla Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo di Napoli. Premiato come miglior talento maschile da Frèdèric Olivieri, direttore del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala di Milano, ha vinto numerosissime borse di studio nelle più grandi accademie Europee. Questo anno al corso estivo del Royal Ballet School, Aron Simon viene selezionato dal Direttore del Royal Ballet, Mr Christopher Powney come "Studente Internazionale del Royal Ballet School di Londra per l'anno 2019/2020". Una borsa di studio che gli permette di andare a studiare alla scuola durante l'anno in date da loro decise nell'attesa di potervi entrare definitivamente.

Come se non bastasse in questi giorni Aron riceve un' altra notizia meravigliosa. Supera con successo l'audizione per accedere al Summer Intensive Course dell'American Ballet Theatre a New York e riceve la borsa di studio completa per 5 settimane. "Tutto questo è il risultato del talento unito a tanto lavoro con insegnanti professionisti. Da anni la scuola di Danza SimonDanceStudio di Empoli ha ottenuto splendidi risultati con i ragazzi e Aron in questo anno ci riempie davvero di gioia e orgoglio".

