Camion frigo si ribalta dopo incidente in A1 e prende fuoco

I vigili del fuoco di Firenze stanno intervenendo in autostrada A1, in carreggiata sud, tra il bivio tra A1 E A11 e il casello di Scandicci, per un incidente stradale tra una vettura ed un camion frigo, che si è ribaltato ed ha preso fuoco. I due mezzi si sarebbero tamponati. È rimasto ferito in modo grave il conducente del camion, ma non sarebbe in pericolo di vita. Feriti lievemente, invece, due occupanti dell'auto. Sul anche la Polstrada. Il traffico è stato bloccato e si registra circa 3 km di coda.

