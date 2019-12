Era ai domiciliari, ma spacciava lo stesso. Un 41enne pregiudicato è stato sorpreso dai carabinieri a Poggio a Caiano e portato in carcere. L'uomo, colpito da misura cautelare nella propria abitazione, era stato condannato precedentemente proprio per spaccio. Non se ne è curato e ha continuato a vendere stupefacenti da casa propria, finché i carabinieri cinofili non sono entrati in azione.

