Allo Stadio Carlo Castellani di Empoli è andata in scena Empoli-Ascoli, quindicesima giornata di Serie B. La squadra di Roberto Muzzi ha vinto in extremis contro quella di Paolo Zanetti, ex di turno. Due a uno azzurro arrivato all'ultimo secondo: vantaggio ascolano con Brosco, poi pari di Balkovec nella ripresa e gol vittoria di La Gumina, che poco prima aveva sbagliato un rigore.

Clicca qui per tabellino e cronaca.

