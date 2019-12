A Firenze la festa del volontariato e consegna delle chiavi della città a Marcos Zerbini e Cleuza Ramos

Nel lavoro di Marcos Zerbini e Cleuza Ramos, nel messaggio di pace che ci ha lasciato don Paolo Bargigia, nell'attività delle tante associazioni di volontariato che ogni giorno aiutano gli altri. In tutto ciò c'è l'essenza della gratuità, del donarsi all'altro. Queste e tante altre storie sono state le protagoniste dell'edizione 2019 de "All'Origine della gratuità", evento che chiama a raccolta il mondo del volontariato organizzato da VolToNet, Compagnia delle Opere, Misericordia di Firenze con il sostegno della Fondazione CR Firenze e del Cesvot e l'adesione di tantissime associazioni attive sul territorio.

La manifestazione, moderata da Stefano Parati, responsabile CDO Opere Sociali Toscana. si è aperta con i saluti del sindaco Dario Nardella e del Cardinale Giuseppe Betori.

Poi la consegna delle chiavi della città a Marcos Zerbini e Cleuza Ramos che con la loro 'Associação dos Trabalhadores Sem Terra’ in quasi 40 anni hanno costruito migliaia di case per i poveri delle favelas di San Paolo. Oggi l'associazione conta centomila aderenti. Nel 2009 Cleuza e Marco hanno ricevuto il Premio di beneficenza dalla Fondazione Deus Caritas Est in Italia, prima di loro San Giovanni Paolo II e Madre Teresa di Calcutta. Il premio in denaro è stato devoluto alla costruzione della Food Bank di San Francesco di Assisi che aiuta 2mila persone al giorno.

La giornata è stata anche occasione per ricordare Don Paolo Bargigia, il sacerdote che è stato portato via dalla Sla nel 2017 e che ha donato la sua esistenza agli altri, sia attraverso le sue missioni sia con l'insegnamento nelle scuole.A lui è dedicato “Premio Gratuità Don Paolo Bargigia” che quest'anno è andato all'Associazione Amici di San Martino e Comunità di Famiglie in Cammino, rappresentata per l'occasione da Giovanni Daffra, per la sua attività sul territorio di inclusione sociale e di recupero di spazi abitativi per l'accoglienza di persone prive di alloggio.

Assegnato anche il premio giornalistico nazionale, "Comunicare la gratuità", arrivato alla terza edizione. Tantissimi giornalisti da tutta Italia hanno partecipato, presentando le storie che meglio raccontano il lato più altruista della società. Il riconoscimento, e un premio di mille euro in denaro, è stato assegnato a Sabrina Penteriani, che su L'Eco di Bergamo ha raccontato la forza di una mamma colpita da sclerosi multipla e dell'eccezionale risposta di umanità e solidarietà delle persone che abitano il piccolo borgo di Trabuchello, nell'Alta Val Brembana.

“L’incontro di oggi - dichiara Luigi Paccosi, presidente di Vol.To.Net - è stato un bellissimo momento di confronto e di riflessione sul significato della carità e sulle attività che ci impegniamo a svolgere quotidianamente sul territorio. Da qui possiamo ripartire con maggiore energia e più consapevolezza per contribuire con il nostro lavoro a rendere la società in cui viviamo più giusta. Il mio ringraziamento va a tutte le associazione e le realtà, ma soprattutto a tutte le persone, che sono sempre in prima linea nell’aiutare gli altri”

