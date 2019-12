Fratelli d’Italia: "Successo per l’iniziativa contro la finanziaria del Governo giallorosso"

Grande successo per l’iniziativa del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia che ha promosso, nella giornata di venerdì 06 dicembre, l’incontro ;“La finanziaria delle Tasse e della Burocrazia“. In una gremita sala a Palazzo Patrizi, sono intervenuti l’onorevole Andrea Delmastro, Enrico Tucci, presidente del Circolo FDI Siena “Città Nostra” , Franco Vaselli deputato designato della Fondazione MPS, l’assessore Francesco Michelotti, il coordinatore regionale FDI Francesco Torselli, il presidente provinciale di Gioventù nazionale Emanuele Andreucci e il presidente regionale di Gioventù Nazionale Gianfranco Maccarone.

I relatori hanno illustrato i problemi concreti e di una finanziaria che non crea sviluppo, ma solo nuove tasse e che interviene in maniera marginale per le famiglie e le imprese. E' previsto un deficit di 16,3 miliardi nel 2020 a causa di una manovra sciagurata che introduce una raffica di microtasse su plastica, bevande, auto aziendali, vincite, tabacchi, etc., senza prevedere niente per lo sviluppo.

L’On. Delmastro ha concentrato il suo intervento illustrando i più significativi tra gli oltre 500 emendamenti che FDI ha presentato in Parlamento a sostegno delle famiglie, delle imprese e per la creazione di nuovi posti di lavoro.

Per le imprese, Fratelli d'Italia ha chiesto l'estensione del cuneo fiscale ai lavoratori autonomi, la detassazione per imprese che aprono sedi aggiuntive in aree depresse, il mantenimento dell'attuale regime forfettario, la introduzione di una tassa per le banche che non riducono le commissioni, la Web Tax.

E’ stata di fatto l’apertura di Fratelli d’Italia della campagna elettorale per le prossime regionali, che vedrà il partito di Giorgia Meloni protagonista anche sul territorio senese.