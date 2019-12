A Fucecchio mercatino natalizio per finanziare i progetti della scuola Pascoli

Un mercatino per finanziare i progetti scolastici. Inizierà questo pomeriggio il mercatino di Natale promosso dalla scuola primaria Pascoli che per tre weekend accompagnerà bambini e genitori nella calda atmosfera natalizia proponendo addobbi, decorazioni, oggettistica e molto altro. Il mercatino, che si terrà in corsa Matteotti 35, sarà aperto sabato 7-14-21 dicembre dalle ore 15.30 alle 20, domenica 8 e 15 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 20, domenica 22 dicembre dalle 15.30 alle 20.

Fonte: Comune di Fucecchio - ufficio stampa

