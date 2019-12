Innovazione e competitività, firma tra Regione e Centri Trasferimento Tecnologico

Promuovere la crescita economica sostenibile del sistema produttivo e dei territori mettendo al centro l'innovazione. E' lo scopo della Piattaforma per il Trasferimento Tecnologico, per l'Innovazione e la Competitività in Toscana, oggetto del Protocollo d'intesa che sarà firmato lunedì 9 dicembre alle ore 11.30 presso la sala stampa della giunta regionale a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze.

La Piattaforma, denominata "CL.O.C.K.": CLuster Of Clusters for Knowledge), verrà costitutita tra Regione Toscana e i Centri di trasferimento tecnologico ASEV Spa (Agenzia di Sviluppo Empolese – Valdelsa), COSVIG scarl (Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche), CPTM (Consorzio Polo Tecnologico Magona), NAVIGO scarl, LUCENSE scarl e TLS (Fondazione Toscana Life Sciences), firmatari del protocollo d'intesa.

Interverranno l'assessore regionale alle attività produttive Stefano CIuoffo, il direttore di ASEV Tiziano Cini, il presidente di COSVIG Emiliano Bravi, il presidente di CPTM Vincenzo Argentieri, il presidente di LUCENSE Olivo Ghilarducci, il presidente di Navigo Katia Balducci ed il direttore generale di Fondazione Toscana Life Sciences Andrea Paolini.

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Toscana