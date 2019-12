Si chiama Jessica Li Pizzi e ha portato Certaldo sul tetto d'Italia. Cuoca 27enne residente a Certaldo e cresciuta a Gambassi Terme, con una grande esperienza nei locali della Valdelsa, ha vinto il programma Cuochi d'Italia, condotto da Alessandro Borghese su TV8. La serata finale di ieri, venerdì 6 dicembre, la ha incoronata vincitrice contro un collega della Valle d'Aosta.

E pensare che proprio il valdostano era passato in vantaggio, ma nella seconda parte Li Pizzi è tornata alla carica con un asso nella manica, ovvero il cervello fritto accompagnato da bietole e albicocche cotte nel sugo d'aglione. Il toscano Cristiano Tomei e il campano Gennaro Esposito, entrambi chef giurati, sono rimasti soddisfatti e le hanno dato il massimo dei voti. Sul filo di lana la certaldese ha vinto 37 a 36 e si è portata a casa il titolo di Cuochi d'Italia.

La sfida tra i fornelli metteva in tavola le migliori ricette d'Italia: 20 chef, in rappresentanza delle 20 regioni, che si sfidano per dimostrare che la propria cucina tradizionale è la migliore. A rappresentare la Toscana c'era proprio Jessica Li Pizzi, giovane cresciuta in Valdelsa, a Gambassi Terme, e che oggi ha base a Certaldo con il suo fidanzato.

Ha lavorato a La Montagnola di Gambassi Terme, al Pesce Rosso di Montaione, al Poggio di Ortimino e a La Saletta di Certaldo, anche se ultimamente si era spostata prima a San Gimignano e poi a I piaceri della Carne di Certaldo. Attualmente è al Caffè di Alice di Martignana.

"Ha portato tanta simpatia in televisione, ha parlato di tradizione, ha raccontato Certaldo, i suoi prodotti e anche alcune delle sue persone. Ha vinto la trasmissione facendo vincere la Toscana e ha fatto vincere anche la sua Certaldo. Grazie a Jessica Li pizzi, che ha trionfato, orgogliosa di essere certaldese" è il saluto-ringraziamento che sui social le ha dedicato il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini.

