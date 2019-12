Con la cocaina vicino a una scuola di Lastra a Signa, arrestato

Un 22enne è stato arrestato a Lastra a Signa per detenzione di droga e spaccio. I carabinieri hanno sorpreso il giovane, di origini marocchine e già noto alle forze dell'ordine, all'altezza di via Livornese mentre si stava aggirando con fare sospetto nelle vicinanze di una scuola. Il 22enne ha cercato di darsi alla fuga ma è stato bloccato. Dalla perquisizione nell'abitazione, distante pochi metri, sono venuti fuori un bilancino di precisione, un cellulare, materiale per confezionamento ma soprattutto trenta grammi di cocaina suddivisa in trentaquattro dosi. Inoltre il giovane doveva scontare una pena residua di quattro mesi per furto a Firenze, perciò è stato arrestato.

