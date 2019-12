La Perla, per Natale torna la magia del Gospel

Entra nei cuori delle persone, le fa ballare, cantare, applaudire. E’ la musica viva della gioia che si rivolge ad una comunità. E’ il Toscana Gospel Festival che raggiunge le ventiquattro edizioni quest’anno e che tornerà anche nella città di Empoli per accendere la magia soul al Cinema Teatro La Perla, lunedì 16 dicembre 2019, alle 21.15, con “Virginia Gospel Ensemble”.

Confucio, filosofo e pensatore cinese vissuto oltre 2500 anni fa, diceva: la musica produce un tipo di piacere di cui la natura umana non può fare a meno. Il Gospel racconta la voglia di armonia ed il piacere di vivere assieme agli altri.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni e il Comune di Empoli.

VIRGINIA GOSPEL ENSEMBLE - Directed by Earl Bynum Jr.

Earl Bynum produttore, autore, insegnante torna in Italia con una formazione a sei elementi di coristi selezionati dalla corale The Mount Unity Choir, parte integrante della Mount Lebanon Baptist Church importante chiesa battista della Virginia attiva in numerose attività culturali, sociali e filantropiche.

Membro del Gospel Announcers Guild of the Gospel Music Workshop of America e della Backstage Committee-GMWA Bynum è uno dei più attivi animatori della scena Gospel della Virginia, organizzatore di convention, stages e workshop. Dopo il successo ottenuto nelle passate tournee, in cui si è esibito in numerosi teatri, chiese ed auditorium italiani ed europei, Bynum propone questa selezione che include quattro vocalist con il supporto di piano, tastiere e batteria, tratta da un coro di oltre cento membri. Il coro si è formato in seno alla Mount Lebanon Baptist Church che oggi è considerata l’epicentro della confessione battista in Virginia e che esprime un elevato potenziale artistico con il proprio settore di educazione musicale basato a Norfolk e chiamato “The Mount”. Con la sua nuova formazione dei Virginia Gospel Ensemble Earl Bynum da vita ad un perfetto mix di molteplici influenze di Gospel tradizionale, contemporaneo, ed arrangiamenti anche vicini al jazz, sapientemente dosati e proposti con energia e grande maestria.

Earl Bynum con i Mount Unity Choir, ha vinto l’importante riconoscimento come Best Church Choir al “Neighborhood Awards” 2013 e a gennaio 2014 ha vinto il grammy del gospel fregiandosi dello “Stellar Awards” come Best Contemporary Gospel Choir.

PREVENDITA - Per partecipare all’evento soul che scalda i cuori anche a Natale, è possibile trovare già in vendita i biglietti presso il Circuito Boxoffice Toscana e Ticketone, alla Libreria Rinascita tel. 0571 72746, da Bonistalli Musica tel. 0571 74056 e al Cinema Teatro La Perla tel. 0571 72723.

COSTO BIGLIETTI - 8 € intero + 1 € di prevendita, 7 € ridotto soci Unicoop Firenze + 1 € di prevendita

Fonte: Comune di Empoli - ufficio stampa

