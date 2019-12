La scuola media 'Mazzanti' di Coverciano in contatto con l'Himalaya grazie al ciclista Marco Banchelli

Ha preso idealmente il via dalla Scuola Media "Lucrezia Mazzanti" di Coverciano a Firenze la "tappa" di Marco Banchelli, ciclista Ambasciatore di Pace della Toscana: un'autentica "missione" che prosegue nelle terre dell'Himalaya e che verrà presentata ufficialmente venerdì 13 dicembre (ore 12,30) presso la sede del Consiglio Regionale della Toscana.

I ragazzi della classe IIIa E, coordinati dalla Prof.ssa Letizia Bonito, dopo essere entrati nel "pianeta" Nepal grazie agli stessi racconti di Banchelli, hanno infatti deciso di consegnare del materiale scolastico e di entrare in qualche modo in contatto con una scuola del Nepal. Ed ecco che è nata l'idea di utilizzare la moderna tecnologia per avviare un rapporto di conoscenza e scambio attraverso internet e tutte le potenzialità che una connessione tecnologica può offrire.

Il primo "collegamento" potrebbe anche avvenire già prima delle prossime Festività: insieme al particolarissimo scambio di Auguri, sarebbe certo anche il miglior auspicio per future connessioni e sviluppi tra ragazzi così lontani ma anche sempre più vicini.

Fonte: Ufficio Stampa

