Lutto nel Ponsacco: muore a 87 anni l'ex bandiera Mario Ceccotti

Lutto nella famiglia rossoblù. Se ne è andato Mario Ceccotti, 87 anni, storica bandiera del calcio ponsacchino: negli anni '50 ha vestito a lungo la maglia del Ponsacco in una formazione composta quasi esclusivamente da giocatori locali. Appesi gli scarpini al chiodo ha seguito i colori rossoblù in tutti i campi e categorie, sempre presente a prescindere da distanza e condizioni metereologiche. Lascia la moglie Osanna e il figlio Andrea, pure lui ex portiere del Ponsacco.

“Ceccotti ha fatto e rimarrà nella storia del nostro club – ha detto il direttore generale Federico Lemmi -: alla famiglia esprimo il cordoglio e la più sincera vicinanza da parte di tutta la società”.

