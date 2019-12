Si masturba nel piazzale di un distributore, denunciato 37enne

Ha infilato la mano nei pantaloni e ha iniziato a masturbarsi guardando una giovane che stava facendo rifornimento a una pompa di benzina. È avvenuto a Pontedera sulla Tosco Romagnola, in pieno orario di uscita dalle scuole e con molti studenti lì attorno. M.R., 37enne della Valdera, è stato dunque denunciato per atti osceni in luogo pubblico.

Il 37enne era nel piazzale di un distributore di carburante ed era rimasto nella sua auto. La donna se ne è accorta e ha allertato la polizia, ma quando gli agenti sono giunti sul posto l'uomo si era già dileguato. La descrizione, però, è stata utile per rintracciarlo, così come le telecamere di videosorveglianza. Il 37enne, già noto per reati di droga, è stato fermato e denunciato.

