Muore Euro Antoni, era conosciutissimo per il suo impegno politico e sociale

È morto a Pisa, Euro Antoni, persona molto conosciuta per il suo impegno politico nella sinistra pisana e nel mondo associativo. È stato segretario della sezione Cep-Barbaricina dei Democratici di Sinistra, nonché consigliere, poi si è iscritto al PD ed è stato membro dell'assemblea comunale.

Pieroni: "Militante di partito e militante civile"

Apprendo con dolore della scomparsa di Euro Antoni, che ci ha lasciati in queste ore. Euro era una persona molto disponibile che metteva tutto il suo impegno nelle attività del PD e dell'Arci. Un militante di partito e militante civile molto serio e rispettato, così come lo era da professionista e nel profilo umano. Le mie sentite condoglianze alla famiglia e in particolare a Paola, con la quale ho condiviso l'esperienza in Provincia quando ero Presidente.

La nostra comunità ne sentirà molto la mancanza.

L'ARCI: "Ha portato avanti i nostri valori"

Il Comitato ARCI di Pisa si stringe accanto ai familiari con tanto dolore per la scomparsa di Euro, ricordando la sua persona con particolare affetto. Con il suo esempio e le sue innumerevoli azioni concrete ha portato avanti i valori dell'ARCI e per questo gliene saremo eternamente grati.

Grazie Euro per esserci stato,

con la tua creatività,

con i tuoi piatti e le tue ricette,

per lo spirito con cui sempre ci hai coinvolto,

per la forza che ci hai trasmesso per andare avanti.

Tutte le notizie di Pisa