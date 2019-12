Natale a Greve in Chianti tra musica e regali

Il Natale bussa alle porte di Greve per annunciare un viaggio di doni e sorprese tra le colline più celebri del mondo. In una terra che storicamente ama suonare, cantare, creare opportunità, innovare la tradizione la magia delle feste sarà accolta nelle piazze dei saperi chiantigiani. Un’altalena di talenti artistici e abilità manuali, concerti e mercatini dove gli artigiani mostreranno i segreti del mestiere e i prodotti della loro inventiva. Il nonno barbuto più amato dai bambini farà il suo exploit già da domani domenica 8 dicembre, festa dell’Immacolata, a Greve, San Polo, Strada e Panzano.

“Una cinquantina gli eventi che costituiscono quest’anno il programma del nostro Natale – dichiara il sindaco Paolo Sottani - questo perché crediamo che sia la festa per eccellenza che dà spazio al valore fondamentale della relazione tra le persone, tra gli adulti, i bambini, le famiglie. Partecipare e costruire insieme un evento, grazie al supporto del tessuto associativo, rafforza lo spirito di coesione e unità delle nostre comunità”.

Come da tradizione, “Aspettando il Natale”, il ricco carnet degli eventi natalizi promosso dal Comune in una fitta rete di collaborazione con le associazioni locali, approda a Greve domani in piazza Matteotti con i mercatini (dalle ore 10 alle ore 18), le diverse attività di gioco e animazione a cura dell’associazione Teatrando Teatrando (ore 15) e l’accensione dell’albero di Natale (ore 16.30) organizzata del Centro Commerciale Naturale “Le Botteghe di Greve”. L’iniziativa è accompagnata dall’intrattenimento musicale dell’“Orchestrina Natale Jazz”. Durante la giornata sarà attivo il Gruppo Scout FI1 di Strada in Chianti che promette di divertire con i giochi del passato.

Il cammino magico continua e si sposta nelle frazioni. A San Polo, nei locali della Cappellina, si terrà il mercatino della Caritas Parrocchiale dalle ore 9 alle ore 19. A Strada, nella chiesa di San Cristoforo, dalle ore 10.15 si esibirà il Coro polifonico del Chianti con l’animazione della Santa Messa, seguito dal concerto del direttore il maestro Elena Superti. A Panzano va in scena la Festa di Santa Cecilia. Dalle ore 10.30 la Chiesa Santa Maria Assunta a Panzano alto, ospiterà la Santa Messa e il concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi, diretto dal Maestro Lorenzo Anichini. Due mostre di pregio, realizzate in collaborazione con la Pro Loco di Panzano, incorniciano il borgo di Panzano: il libro, esposto e in vendita in occasione della mostra mercato, la farà da padrone negli spazi della scuola primaria Dante Alighieri (ore 9-12, ore 15-18) e l’undicesima edizione dei presepi d’arte, realizzati dagli artisti locali e non, riempiranno con le loro diverse interpretazioni legate al tema della Natività vie e piazzette del paese. L’evento sarà aperto fino al 6 gennaio 2020. La cultura del libro e il valore della lettura tornano lunedì 9 a Greve in Chianti nella scuola primaria Domenico Giuliotti con la mostra del libro, aperta fino a venerdì 13 dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - ufficio stampa

