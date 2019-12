Patto antirazzismo, Scipioni (Lega): "Nardella lavori anche contro l'odio ideologico"

"Il Sindaco Nardella ha varato il Patto anti-razzismo. Bene. Lo invitiamo ora a lavorare ad un Patto anti-intolleranza. Contro l’odio ideologico che avvelena il dibattito politico. Siamo infatti preoccupati per il clima di intolleranza politica che si avverte in città, dove esponenti dell’opposizione vengono troppo spesso discriminati, intimiditi e aggrediti. Su quanto sta accadendo a Firenze e sulla nostra proposta, chiediamo perciò al Sindaco un confronto in Consiglio Comunale. Disponibili a fare la nostra parte per dar vita ad un Patto contro l’intolleranza politica". Dichiara il segretario provinciale della Lega della Lega di Firenze Alessandro Scipioni.

Fonte: Ufficio stampa

