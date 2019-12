Permessi sosta gratuiti a Empoli, la gestione allo sportello TempoLibero

Un ulteriore passo avanti da parte della società che da inizio anno ha in concessione il servizio di gestione della sosta nello sviluppo dello sportello al cittadino “Tempolibero” che annette tutti i servizi ad oggi svolti dall’URP.

Da lunedì 9 dicembre 2019 i permessi sosta gratuiti per ZTL/AP e le autorizzazioni all’accesso alla ZTL/AP saranno rilasciati e gestiti esclusivamente dallo sportello Tempolibero.

I NUOVI RICHIEDENTI - Sono invitati a recarsi allo sportello Tempolibero per la registrazione al nuovo portale e per l’emissione del titolo autorizzativo per il quale è necessario presentare la

seguente documentazione:

· Fotocopia del documento di identità del richiedente;

· Fotocopia del libretto di circolazione del mezzo/dei mezzi autorizzati;

· Eventuale copia del contratto di affitto e/o fotocopia di una utenza intestata (es. Alia, luce);

· Per le attività artigianali con sede in ZTL/AP occorre altresì presentare la fotocopia della Visura Camerale aggiornata.

I titoli autorizzativi rilasciati avranno scadenza al 31 dicembre 2020.

Sempre a partite da lunedì 9 dicembre 2019, i titolari che, invece, sono già in possesso di permessi sosta ZTL/AP e accessi rilasciati dall’URP del Comune, in scadenza il 31 dicembre 2019, sono pertanto invitati a recarsi quanto prima allo sportello Tempolibero per la registrazione al nuovo portale e alla conseguente sostituzione del permesso sosta.

CHE COSA SERVE PER LA SOSTITUZIONE DEL CONTRASSEGNO - Il titolare dovrà presentarsi con la seguente documentazione:

· Contrassegno rilasciato dall’URP valido fino al 31/12/2019 – che verrà contestualmente invalidato e cessato;

· Fotocopia del documento di identità;

· Fotocopia del libretto di circolazione del mezzo/dei mezzi autorizzati alla sosta.

Il permesso rilasciato avrà scadenza al 31 dicembre 2020.

Al fine di evitare lunghe attese allo sportello a ridosso della scadenza, gli utenti interessati sono invitati a presentarsi allo sportello con tutta la documentazione richiesta quanto prima.

RECAPITI e ORARI APERTURA SPORTELLO - Tempolibero si trova in Via Ferrucci 10, c/o Centro 24 Luglio, e-mail: empoli@tempolibero.city. Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16.30, il sabato dalle 9.30 alle 17. Per maggiori informazioni è possibile consultare anche il portale www.tempolibero.city, dove è possibile scaricare la modulistica di richiesta permesso per le diverse categorie di utenti.

