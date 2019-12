La madre non gli dà i soldi, lui la picchia: arrestato 41enne

Una nuova lite in famiglia ha portato all'arrivo della polizia e all'arresto del figlio. Un 41enne è finito in manette per quanto combinato nella propria abitazione nel Morianese, a nord di Lucca.

La coppia già in passato aveva denunciato i comportamenti del figlio, ma ieri (venerdì 6 dicembre) si è arrivati a un punto di non ritorno. Il 41enne, all'ennesima richiesta di denaro, stavolta respinta, ha danneggiato la casa e colpito violentemente la madre, portata in ospedale.

Ricercato dalle volanti, il 41enne è stato arrestato poco dopo per maltrattamenti in famiglia e estorsione; ora è in carcere a Lucca.

