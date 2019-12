Pistola semiautomatica illegale in cantina, 36enne nei guai

Blitz della polizia in un’abitazione in zona Le Piagge a Firenze. Ieri mattina (venerdì 6 dicembre) gli agenti hanno sequestrato una pistola semiautomatica detenuta illegalmente, un passamontagna e dei guanti neri.

In manette per detenzione illegale di arma comune da sparo è finito il padrone di casa, un 36enne di origini albanesi già noto alla polizia. Sia l’arma (funzionante) che gli altri oggetti sono stati trovati nel corso della perquisizione in cantina.

Nel suo appartamento la Polizia ha invece sequestrato un Iphone di sospetta provenienza furtiva oltre a un computer e un tablet entrambi risultati rubati e già restituiti ai legittimi proprietari.

L’uomo dovrà rispondere anche del reato di ricettazione.

