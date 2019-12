Progetto Lido per gli insegnanti, atto finale all'IT Cattaneo

Oltre ottocento gli insegnanti che in Italia hanno partecipato per ora al corso online gratuito incentrato sull'accrescimento della leadership tra gli insegnanti. Il dato emerge dalla conferenza finale del progetto internazionale LIDO (finanziato nell'ambito del programma europeo Erasmus+), che si è tenuta nel pomeriggio di ieri, venerdì 6 dicembre, all'auditorium dell'istituto “Carlo Cattaneo” di San Miniato (Pisa), partner italiano del progetto assieme all'agenzia Forium di Santa Croce sull’Arno (Pisa) e Giunti O.S. Psychometrics Srl (Firenze). Al progetto avevano preso parte anche altri soggetti universitari e scolastici di Romania, Bulgaria, Grecia e Polonia ed è durato due anni, con la prima conferenza ospitata sempre dall'istituto “Cattaneo” nel gennaio del 2018. Ieri dunque l'evento finale si è tenuto dove tutto è cominciato: presenti una cinquantina di insegnanti provenienti anche da fuori Toscana, per ascoltare gli interventi degli esperti chiamati a relazionare su quanto realizzato in questi due anni. Questo progetto Erasmus+ ha prodotto un test diagnostico per valutare le capacità di leadership, un corso in presenza indirizzato ai formatori e un corso online che rilascia un attestato di partecipazione che riconosce 30 ore di formazione, reperibile dal sito www.lidoproject.eu e sulla piattaforma www.lidoecourse.eu.

«Gli utenti del sito web a cui si accede a questi strumenti gratuiti sono stati 7.008 – spiega Paolo Lippi di Giunti Psychometrics – con 9.453 sessioni web e 48.579 visualizzazioni di pagina. Il test è stato fatto nei Paesi europei partecipanti da 1300 persone, di cui più di ottocento in Italia. Questo ambiente online è ancora a disposizione e ci auguriamo che gli insegnanti nella fase che segue la vita propria del progetto continuino ad aderire. Non ci dispiacerebbe di poter implementare LIDO con un progetto nuovo, che prosegua su questa linea e arricchisca i materiali con un altro strumento su questa tematica». Soddisfazione anche da parte dell'agenzia Forium: «Il progetto ha avuto un'attenzione oltre le aspettative iniziali – spiega la referente Tiziana Reali – i numeri presentati oggi sono almeno il triplo rispetto a quelle che erano le basi di partenza. Abbiamo ricevuto tantissimi complimenti e questo ci spinge a chiedere a Indire, l'ente nazionale che rappresenta l'Unione Europea per quanto riguarda lo sviluppo delle tematiche in campo didattico, a continuare questo progetto andando a sviluppare altre tematiche che in questi due anni sono rimaste sottotono».

All'evento erano presenti anche la professoressa Gabriella Salerno in rappresentanza dell'istituto “Cattaneo”, la presidente di Forium Francesca Ciampalini, lo psicologo Stefano Taddei (docente presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Firenze) ed Elena Martini, formatrice ed esperta di organizzazione e gestione delle risorse umane.

Gli altri partner europei del progetto LIDO sono Universitatea din Pitesti e Colegiul Economic ‘Maria Teiuleanu’ (Romania), Spoleczna Akademia Nauk e Liceum AkademickieAkademickiego Centrum Edukacyjnego SAN w Lodzi (Polonia), Experimental High School of Mytilene of the University of the Aegean (Grecia) e 32 SU s izuchavane na chuzhdi ezici “Sv. Kliment Ohridski” di Sofia (Bulgaria).

