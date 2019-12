Prende a pugni la compagna, arrestato 45enne dopo anni di violenze

Anni di botte, insulti e minacce di morte, fino a quando la misura è stata più che colma. Una 25enne ha deciso di denunciare le violenze subite dal compagno di 45 anni, che adesso è in carcere.

Il fatto è avvenuto alle pendici del Monte Amiata, a Abbadia San Salvatore. La donna è stata presa a pugni dal partner di fronte al figlio di due anni, poi col volto tumefatto si è diretta dai carabinieri per denunciare l'accaduto. I due, lei romena e lui dell'ex Jugoslavia ma entrambi residenti da anni in Italia, si sono conosciuti nel 2014 e poco dopo è iniziato l'incubo della giovane.

Il caso ha fatto scattare il codice rosso contro la violenza di genere. I carabinieri hanno fatto partire il protocollo e hanno messo in sicurezza il bambino, rimasto in casa col padre. La donna è stata portata in ospedale, mentre il compagno è in carcere a Siena.

