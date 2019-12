Ruba una borsa in un ristorante e chiede il riscatto, arrestata

Ha rubato una borsa in un ristorante e ha chiesto il riscatto per restituirla, ma è stata bloccata e arrestata in flagrante. Una 23enne con precedenti è finita in manette a Siena, dove si trova ospitata da una casa famiglia ai domiciliari.

La giovane è entrata in un ristorante vicino a viale Toselli e, mentre i titolari pranzavano in sala, ha preso una borsa con gioielli e documenti. Per restituirla, aveva chiesto duecento euro di riscatto, da consegnare al parcheggio dei Due Ponti. La titolare si è dunque rivolta ai carabinieri.

All'appuntamento al parcheggio semivuoto, la vittima ha consegnato dei soldi alla 23enne. Quel denaro era una sorta di fake, dato alla donna dai militari. Avvenuto lo scambio, le donne si sono allontanate e la giovane è stata sorpresa dai carabinieri in borghese.

Si è poi scoperto che la 23enne aveva lavorato in passato in quel ristorante e che aveva richiesto i soldi come 'risarcimento' di quanto le spettava come salario. La malintenzionata è comunque tornata ai domiciliari.

Tutte le notizie di Siena